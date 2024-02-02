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Поліція розповіла про "нестандартний випадок" евакуації: з околиць Авдіївки вивели понад 100 людей

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 лютого 2024, 11:36
Поліція розповіла про нестандартний випадок евакуації: з околиць Авдіївки вивели понад 100 людей
Павло Дяченко. фото НПУ

Впродовж минулого тижня з окупованих околиць Авдіївки вивели понад сотню людей. Це "нестандартний випадок" евакуації, який відбувався в співпраці із українськими військовими.

Джерело: інспектор відділу комунікації поліції Донецької області, учасник евакуаційної групи "Білий янгол" Павло Дяченко в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: Поліцейський пояснив, що операція була ризикованою через постійні обстріли з боку російських військ. Люди брали білі ганчірки і пішки, під обстрілами, йшли до центру Авдіївки.

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Пряма мова: "Люди місцеві, вони розуміли, де потрібно пройти. Все було більш-менш сплановано. Ми розуміємо, що стовідсотково забезпечити безпеку неможливо. Тим паче, в умовах такої потужної війни і неймовірних обстрілів з боку російських військових формувань. На щастя, все вдалося, і люди у відносній безпеці".

Деталі: Дяченко не розкриває подробиць того, як саме відбувалася комунікація з людьми на окупованих територіях. Однак зазначає, що прямого зв’язку з ними не було, бо російські військові відібрали у них телефони.

Також він додає, за свідченнями людей, окупанти жорстоко поводилися з місцевим населенням. У поліції відкрили кримінальне провадження і документують злочини російських військових.

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"Коли росіяни зайшли на цю вулицю, вони просто загнали їх (мешканців – ред.) в один підвал, невеличкий такий. Там 13 людей, одна з них бабуся була, їй потрібен догляд, та й всім людям… І тримали їх там в підвалі доволі тривалий час, не випускали навіть банально надвір сходити, до туалету, цього не було. І вони всі перебували там, не розуміючи взагалі, що відбувається", – розповів поліцейський.

Що зараз відбувається на цих територіях – окуповані вони чи ні – правоохоронець не уточнив.

Що передувало: Російські війська активізувалися під Авдіївкою у жовтні 2023 року. Позиції ЗСУ і саме місто зазнають атак великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Армія РФ не полишає спроб захопити місто, кажуть у Генштабі ЗСУ. За словами голови міської військової адміністрації, в грудні з міста вдавалося евакуйовувати приблизно п’ятьох-сімох людей за добу.

Теми: Авдіївка
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