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РФ скоротила атаки "Ланцетами" через падіння виробництва внаслідок вибуху на заводі – Forbes

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 лютого 2024, 14:03
РФ скоротила атаки Ланцетами через падіння виробництва внаслідок вибуху на заводі – Forbes
Фото: Getty Images

Видання Forbes порахувало використання росіянами дронів-камікадзе "Ланцет" у 2023 році та дійшло висновку про падіння їхнього виробництва, що може бути пов’язано з вибухом на території "Загорського оптико-механічного заводу" в Сергієвому Посаді Підмосков'я 9 серпня минулого року.

Джерело: Forbes

Деталі: За даними видання, росіяни у серпні застосували 126 "Ланцетів", а вже у грудні минулого року кількість ударів дронами-камікадзе знизилась до 59.

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"Замість того, щоб зростати, виробництво Lancet було скорочено. Щось сталося в серпні, що завадило ZALA (ZALA Aero Group – компанія РФ, що спеціалізується на розробці БПЛА – ред.) перетворити корпус Lancet на готову продукцію", - зазначає видання.

Видання зазначає, що "Ланцет" складається з імпортних компонентів, включаючи двигун і бортову електроніку. Єдині елементи, які виготовляють росіяни самостійно, це планери, блок живлення та камери.

Вказується, що вибух на "Загорському оптико-механічному заводі" міг перервати саме постачання камер для дронів-камікадзе.

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Довідково: "Ланцет" є однією з основних бойових одиниць, які ворог використовує на фронті проти української бронетехніки, систем ППО, РЛС, і не тільки. Так само, як і інші продукти компанії ZALA AERO.

Передісторія:

  • 9 серпня стався вибух на території "Загорського оптико-механічного заводу" в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї. Сильною вибуховою хвилею вибило шибки в прилеглих будівлях. Унаслідок вибуху постраждали 43 людини, 4 будівлі повністю зруйновані, ще 20 пошкоджені.
  • Місцева влада заявила, що місцем детонації став склад піротехніки в приміщенні, орендованому компанією "Піро-Росс" у заводу.
  • Однак директор компанії Сергій Чанкаєв спростовував цю інформацію, заявивши, що вибух стався не на складі піротехніки, а на сусідньому складі, де зберігалися металеві труби і не було жодних горючих матеріалів.
  • Також російське видання "Агентство" писало, що "Загорський оптико-механічний завод" у Підмосков'ї, на якому 9 серпня прогримів вибух, брав участь у розробці "стелс"-бомбардувальника нового покоління.

Теми: Росіябезпілотникивибухавіа
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