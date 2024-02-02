Буданов: Російський "Івановєц" затонув у результаті шести прямих влучань дронів

Російський ракетний катер "Івановєц" затонув в ніч на 1 лютого на рейді озера Донузлав в результаті шести прямих влучань українських морських безпілотників.

Джерело: Буданов в коментарі проекту "The War Zone"

Пряма мова: "У ході проведення спеціальних заходів у період з 31 січня по 1 лютого управлінням було сплановано та здійснено знищення "Іванівця" на рейді озера Донузлав.

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Під час знищення зазначеного корабля було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля. В результаті отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція, яку проводив противник, не увінчалася успіхом".

Передісторія:

У четвер Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

Для окупантів втрата ракетного катера "Івановєц" є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.