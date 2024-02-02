Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буданов: Російський "Івановєц" затонув у результаті шести прямих влучань дронів

Олександр ШумілінП'ятниця, 2 лютого 2024, 15:07
Буданов: Російський Івановєц затонув у результаті шести прямих влучань дронів
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН

Російський ракетний катер "Івановєц" затонув в ніч на 1 лютого на рейді озера Донузлав в результаті шести прямих влучань українських морських безпілотників.

Джерело: Буданов в коментарі проекту "The War Zone"

Пряма мова: "У ході проведення спеціальних заходів у період з 31 січня по 1 лютого управлінням було сплановано та здійснено знищення "Іванівця" на рейді озера Донузлав.

Реклама:

Під час знищення зазначеного корабля було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля. В результаті отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція, яку проводив противник, не увінчалася успіхом".

Передісторія:

  • У четвер Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.
  • Для окупантів втрата ракетного катера "Івановєц" є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БудановфлотРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Буданов
Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости
Буданов: Зараз триває наступ росіян, він закінчиться − і розпочнеться наш хід
Західні ЗМІ припускають, що звільнення Залужного – питання часу, і оцінюють ризики
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: