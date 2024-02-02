За даними з відкритих джерел у Бельбеку було уражено щонайменше три літаки – Ігнат
П'ятниця, 2 лютого 2024, 15:44
У Повітряних силах зазначили, що в результаті удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму 31 січня ймовірно було уражено щонайменше три літаки ворога, а також особовий склад.
Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного марафону, відповідаючи на запитання журналістів
Пряма мова: "Це мабуть більше питання до наших розвідок (щодо уражених цілей – ред.)… Найкраще підтвердження – це, звісно, супутникові знімки, які вже є в Інтернеті, де можна щось та й розгледіти. Але ще краще підтвердження – це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений".
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Передісторія:
- 31 січня у Севастополі, біля Саків, у Феодосії, Роздільному та Гвадійському в окупованому Криму пролунали вибухи, над аеродромом "Бельбек" було видно дим, окупаційна влада оголошувала повітряну тривогу та перекривала рух Кримським мостом.
- Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім, хто "долучився до очищення Криму від російської присутності". За даними джерел УП в ЗСУ, удар по аеродрому було завдано крилатими ракетами.