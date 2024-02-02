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За даними з відкритих джерел у Бельбеку було уражено щонайменше три літаки – Ігнат

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 лютого 2024, 15:44
За даними з відкритих джерел у Бельбеку було уражено щонайменше три літаки – Ігнат
Юрій Ігнат. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

У Повітряних силах зазначили, що в результаті удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму 31 січня ймовірно було уражено щонайменше три літаки ворога, а також особовий склад.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного марафону, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Це мабуть більше питання до наших розвідок (щодо уражених цілей – ред.)… Найкраще підтвердження – це, звісно, супутникові знімки, які вже є в Інтернеті, де можна щось та й розгледіти. Але ще краще підтвердження – це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений".

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Передісторія:

  • 31 січня у Севастополі, біля Саків, у Феодосії, Роздільному та Гвадійському в окупованому Криму пролунали вибухи, над аеродромом "Бельбек" було видно дим, окупаційна влада оголошувала повітряну тривогу та перекривала рух Кримським мостом. 
  • Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім, хто "долучився до очищення Криму від російської присутності". За даними джерел УП в ЗСУ, удар по аеродрому було завдано крилатими ракетами.

Теми: Повітряні сили ЗСУКрим
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