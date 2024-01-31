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У кількох містах Криму пролунали вибухи, над аеродромом "Бельбек" видно дим – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 31 січня 2024, 15:50
У кількох містах Криму пролунали вибухи, над аеродромом Бельбек видно дим – ЗМІ
Ілюстративне фото з depositphotos

У Севастополі, біля Саків, у Феодосії, Роздільному та Гвадійському в окупованому Криму пролунали вибухи, окупаційна влада оголосила повітряну тривогу та перекрила рух Кримським мостом.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на місцевих жителів, призначений Росією очільник окупованого Севастополя Михайло Развожаєв, "Крим.Реалії"

Деталі: "Суспільне" із посиланням на місцевих жителів повідомило про вибухи в Севастополі та біля міста Саки у Євпаторійському районі.

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Перед цим окупаційна влада міста оголосила повітряну тривогу та перекрила рух Кримським мостом.

Оновлено: "Крим.Реалії" із посиланням на російські та кримські telegram-канали повідомляє про вибухи у Феодосії, Роздольному і Гвардійському. У російських telegram-каналах повідомляють про ймовірну роботу ППО Росії. Окупаційна влада Криму ситуацію поки не коментувала.

Фото і відео інверсійних слідів у небі над Сімферопольським районом публікують у кримських і російських пабліках. "Крим.Реалії" повідомляють про п'ять вибухів у Севастополі, схожі на роботу. Окупаційна влада Криму підтвердила роботу ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Окупаційна влада Криму заявила про збиття цілі в районі Любимівки (північна частина Севастополя). Стверджується, що уламки впали на "пустирі" в районі села. Місцеві telegram-канали публікують фото і відео, на яких нібито зафіксовано дим над містом –  зокрема, над аеродромом "Бельбек".

О 17:29 окупаційна влада Севастополя повідомила, що "роботу по повітряних цілях досі ведуть". Стверджується, що в районі вулиці Федорівської уламки збитої ракети впали в приватному секторі.

О 18:21 окупанти оголосили відбій тривоги, рух мостом відновили. Окупаційна влада Севастополя заявляє, що російська ППО збила понад 6 ракет. 

Міноборони РФ заявило, що знищили 17 ракет над акваторією Чорного моря та ще три над Кримом.

 
Авіабаза "Бельбек", Севастополь
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Теми: КримвибухКерченський міст
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