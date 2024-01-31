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Олещук дав зрозуміти, що ПС завдали удару по окупованому аеродрому в Бельбеку

Олександр ШумілінСереда, 31 січня 2024, 19:06
Олещук дав зрозуміти, що ПС завдали удару по окупованому аеродрому в Бельбеку
Фото із соцмереж наслідків удару

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім, хто долучився до ударів по аеродрому Бельбек в окупованому Криму. Раніше про ракетну атаку повідомляли самі окупанти.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек!

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Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!".

Деталі: Також він опублікував відео із влучанням ракети по наземній цілі і вибухом. За даними джерел УП в ЗСУ, удар по аеродрому був нанесений крилатими ракетами (Storm Shadow або Scalp).

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше у середу у Севастополі, біля Саків, у Феодосії, Роздільному та Гвадійському в окупованому Криму пролунали вибухи, окупаційна влада оголосила повітряну тривогу та перекрила рух Кримським мостом.
  • У кримських і російських пабліках почали публікувати фото і відео інверсійних слідів у небі над Сімферопольським районом.

Теми: Повітряні сили ЗСУКрим
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