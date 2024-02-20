Зросла кількість українців, які вважають, що Зеленському досить одного президентського терміну

Кількість українців, які вважають, що Володимиру Зеленському варто обмежитися одним президентським терміном, зросла порівняно з груднем на 9 відсоткових пунктів і в лютому становить 43%.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-10 лютого

Дослівно КМІС: "З 34% у грудні 2023 року до 43% у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що В. Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном".

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Деталі: При цьому переважна більшість українців − 69% − вважають, що Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.

Інфографіка КМІС

15% переконані, що варто провести вибори (з них 4% говорять про призупинення воєнного стану і 11% виступають за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану).

10% опитаних підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження і до обрання нового президента його повноваження виконує голова Верховної Ради.

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Інфографіка КМІС

При цьому незалежно від поглядів на потребу у виборах, більше половини українців (53%) вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах. У грудні 2023 року таких було 59%, зазначають соціологи.

Дослідження тривало 5-10 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 202 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,4% − для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але вони вважають, що отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.