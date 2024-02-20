Возросло количество украинцев, которые считают, что Зеленскому достаточно одного президентского срока

Количество украинцев, которые считают, что Владимиру Зеленскому стоит ограничиться одним президентским сроком, выросло по сравнению с декабрем на 9 процентных пунктов и в феврале составляет 43%.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 5-10 февраля

Дословно КМИС: "С 34% в декабре 2023 года до 43% в феврале 2024 года выросла доля тех, кто считает, что В. Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком".

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Детали: При этом подавляющее большинство украинцев − 69% − считают, что Зеленский должен работать на посту президента до конца военного положения.

Инфографика КМИС

15% убеждены, что стоит провести выборы (из них 4% говорят о приостановлении военного положения и 11% выступают за внесение изменений в соответствующие законы и проведение выборов во время военного положения).

10% опрошенных поддерживают вариант, согласно которому в мае 2024 года Зеленский слагает свои полномочия и до избрания нового президента его полномочия исполняет глава Верховной Рады.

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Инфографика КМИС

При этом независимо от взглядов на потребность в выборах, более половины украинцев (53%) считают, что Зеленский должен участвовать в следующих выборах. В декабре 2023 года таких было 59%, отмечают социологи.

Исследование проходило 5-10 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 202 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,4% − для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но они считают, что полученные результаты все равно позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.