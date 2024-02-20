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Безробітній киянин прикидався ДБРівцем, щоб роз’їжджати по місту без перевірок

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 20 лютого 2024, 10:31
Безробітній киянин прикидався ДБРівцем, щоб роз’їжджати по місту без перевірок
Фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили безробітного киянина, який використовував підроблене службове посвідчення працівника ДБР, щоб уникнути перевірок авто та штрафів за порушення ПДР.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно: "Офіційно безробітній мешканець Києва виготовив собі липове посвідчення працівника ДБР та навіть пошив собі відповідний одяг. 

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Він показував посвідчення під час спілкування з працівниками поліції та іншими правоохоронними органами аби уникнути перевірок автомобіля та адміністративних штрафів за порушення правил дорожнього руху".

Деталі: ДБР повідомляє, що він може бути причетний до торгівлі наркотиками. Зокрема, під час обшуку у нього було вилучено порошок, схожий на наркотичний засіб.

Дослівно: "Чоловік ніде не працює, але при цьому живе у достатку та браку коштів не відчуває. Також під час обшуку у нього вдома працівники ДБР знайшли форму з символікою ДБР, автоматичну зброю та радіостанції".

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Більше деталей: Порушено кримінальне провадження за частинами 1 та 4 статті 358 Кримінального Кодексу (підробка і використання підробленого документа) будуть призначені експертизи, після яких будуть визначатись подальші процесуальні дії.

 
дбр

Теми: ДБРКиївнаркотики
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