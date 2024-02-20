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Безработный киевлянин притворялся ГБРовцем, чтобы разъезжать по городу без проверок

Татьяна ЛозовенкоВторник, 20 февраля 2024, 10:31
Безработный киевлянин притворялся ГБРовцем, чтобы разъезжать по городу без проверок
ФОТО ГБР

Работники Государственного бюро расследований разоблачили безработного киевлянина, который использовал поддельное служебное удостоверение работника ГБР, чтобы избежать проверок авто и штрафов за нарушение ПДД.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно: "Официально безработный житель Киева изготовил себе липовое удостоверение работника ГБР и даже сшил себе соответствующую одежду. 

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Он показывал удостоверение во время общения с работниками полиции и другими правоохранительными органами, чтобы избежать проверок автомобиля и административных штрафов за нарушение правил дорожного движения".

Детали: ГБР сообщает, что он может быть причастен к торговле наркотиками. В частности, во время обыска у него был изъят порошок, похожий на наркотическое средство.

Дословно: "Мужчина нигде не работает, но при этом живет в достатке и недостатка средств не испытывает. Также во время обыска у него дома работники ГБР нашли форму с символикой ГБР, автоматическое оружие и радиостанции".

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Больше деталей: Возбуждено уголовное производство по частям 1 и 4 статьи 358 Уголовного Кодекса (подделка и использование поддельного документа) будут назначены экспертизы, после которых будут определяться дальнейшие процессуальные действия.

 
ДБР

Темы: ГБРКиевнаркотики
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