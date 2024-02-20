Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Швеція надасть Україні свій найбільший пакет військової допомоги з катерами і не тільки

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 20 лютого 2024, 10:37
Швеція надасть Україні свій найбільший пакет військової допомоги з катерами і не тільки
Фото: naval-technology

Уряд Швеції представив найбільший на сьогоднішній день пакет військової допомоги Україні вартістю 7,1 мільярда шведських крон (630 млн євро).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SVT

Деталі: Цей пакет, загальною вартістю 7,1 мільярда шведських крон, є вже 15-м, який Швеція надсилає Україні.

Реклама:

"Зрештою, йдеться про людяність і порядність", – заявив на пресконференції міністр оборони Пол Йонсон.

"Йдеться також про захист цінностей та інтересів, які є важливими для Швеції та інтересів Швеції", – додав він.

Цей пакет підтримки включає:

ВІДЕО ДНЯ
  • 10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;
  • 20 десантних катерів;
  • підводне озброєння, таке як міни і торпеди;
  • низку зенітних систем типу Robot 70;
  • Протитанкові роботи моделі TOW;
  • Гранатомети з боєприпасами;
  • Артилерійські боєприпаси;
  • Ручні гранати;
  • Гранатомети "Карл Густав";
  • Медичне обладнання;
  • Автомобілі швидкої допомоги;

1 мільярд крон піде на закупівлю військової техніки через різні фонди, ще 1 мільярд – на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України.

400 мільйонів шведських крон будуть спрямовані на різні освітні ініціативи для українців.

За словами Пола Йонсона, новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України.

Разом з попередніми пакетами підтримки, які Швеція вже надіслала Україні, країна надала загалом трохи більше 30 мільярдів шведських крон.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до голів МЗС країн Європейського Союзу під час засідання в Брюсселі 19 лютого, закликавши їх невідкладно посприяти постачанню артилерійських снарядів в Україну.

А на Мюнхенській безпековій конференції Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.

Теми: Швеціязброядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
Швеція
Угорський парламент голосуватиме за вступ Швеції у НАТО в понеділок
Суд у Швеції підтвердив можливість депортації палія Корану
Швеція припинить розслідування щодо підриву "Північних потоків" – ЗМІ
Останні новини
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
11:00
ШІ в українських дронах: міністр підписав меморандум
10:49
У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року
10:35
фотоУ Литві зібрали понад 8 млн євро на обладнання для українських військових
Усі новини...
Реклама: