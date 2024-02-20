Швеция предоставит Украине свой самый большой пакет военной помощи с катерами и не только

Правительство Швеции представило крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи Украине стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон (630 млн евро).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SVT

Детали: Этот пакет, общей стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон, является уже 15-м, который Швеция направляет Украине.

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"В конце концов, речь идет о человечности и порядочности", - заявил на пресс-конференции министр обороны Пол Йонсон.

Этот пакет поддержки включает:

10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;

20 десантных катеров;

подводное вооружение, такое как мины и торпеды;

ряд зенитных систем типа Robot 70;

противотанковые роботы модели TOW;

гранатометы с боеприпасами;

артиллерийские боеприпасы;

ручные гранаты;

гранатометы "Карл Густав";

медицинское оборудование;

автомобили скорой помощи.

1 миллиард крон пойдет на закупку военной техники через различные фонды, еще миллиард – на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90 для Украины.

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400 миллионов шведских крон будут направлены на различные образовательные инициативы для украинцев.

По словам Пола Йонсона, новый пакет поддержки специально разработан в соответствии с потребностями Украины.

Вместе с предыдущими пакетами поддержки, которые Швеция уже направила Украине, страна предоставила в целом чуть более 30 миллиардов шведских крон.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД стран Европейского Союза во время заседания в Брюсселе 19 февраля, призвав их безотлагательно посодействовать поставке артиллерийских снарядов в Украину.

А на Мюнхенской конференции по безопасности Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.