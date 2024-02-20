Швеция предоставит Украине свой самый большой пакет военной помощи с катерами и не только
Правительство Швеции представило крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи Украине стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон (630 млн евро).
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SVT
Детали: Этот пакет, общей стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон, является уже 15-м, который Швеция направляет Украине.
"В конце концов, речь идет о человечности и порядочности", - заявил на пресс-конференции министр обороны Пол Йонсон.
Этот пакет поддержки включает:
- 10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;
- 20 десантных катеров;
- подводное вооружение, такое как мины и торпеды;
- ряд зенитных систем типа Robot 70;
- противотанковые роботы модели TOW;
- гранатометы с боеприпасами;
- артиллерийские боеприпасы;
- ручные гранаты;
- гранатометы "Карл Густав";
- медицинское оборудование;
- автомобили скорой помощи.
1 миллиард крон пойдет на закупку военной техники через различные фонды, еще миллиард – на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90 для Украины.
400 миллионов шведских крон будут направлены на различные образовательные инициативы для украинцев.
По словам Пола Йонсона, новый пакет поддержки специально разработан в соответствии с потребностями Украины.
Вместе с предыдущими пакетами поддержки, которые Швеция уже направила Украине, страна предоставила в целом чуть более 30 миллиардов шведских крон.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД стран Европейского Союза во время заседания в Брюсселе 19 февраля, призвав их безотлагательно посодействовать поставке артиллерийских снарядов в Украину.
А на Мюнхенской конференции по безопасности Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.