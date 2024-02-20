Шпигував за ППО на Кіровоградщині: СБУ затримала ворожого інформатора

Служба безпеки України затримала російського інформатора, який шпигував за комплексами ППО на Кіровоградщині та на початку повномасштабної війни хотів стати "вагнерівцем".

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Серед його пріоритетних "цілей" були пункти дислокації українських комплексів протиповітряної оборони. Також фігуранта цікавили координати складів із озброєнням та боєприпасами українських захисників.

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Отримані відомості він направляв до декількох російських Телеграм-каналів, які координують спецслужби РФ для збору розвідданих про Сили оборони України".

Деталі: Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю міста Олександрія за фактом розголошення відомостей про розташування Збройних Сил України.

За даними слідства, чоловік з власної ініціативи почав "зливати" ворогу інформацію про ЗСУ. Щоб зібрати розвіддані, зловмисник виходив на місцевість, де приховано фіксував об’єкти військової інфраструктури. Для конспірації обвинувачуваний постійно змінював сім-карти мобільних операторів.

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Крім того, на початку повномасштабного вторгнення зловмисник хотів приєднатися до бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" і воювати проти України.

Під час обшуків у інформатора РФ вилучили мобільний і декілька сім-карт із доказами протиправної діяльності. За клопотанням прокурорів його взяли під варту без права внесення застави.