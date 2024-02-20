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Шпионил за ПВО на Кировоградщине: СБУ задержала вражеского информатора

"Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 10:59
Шпионил за ПВО на Кировоградщине: СБУ задержала вражеского информатора
Фото: Служба безопасности Укаины

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который шпионил за комплексами ПВО на Кировоградщине и в начале полномасштабной войны хотел стать "вагнеровцем".

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно: "Среди его приоритетных "целей" были пункты дислокации украинских комплексов противовоздушной обороны. Также фигуранта интересовали координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских защитников. 

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Полученные сведения он направлял в несколько российских Телеграмм-каналов, которые координируют спецслужбы РФ для сбора разведданных о Силах обороны Украины".

Детали: Правоохранители сообщили о подозрении жителю города Александрия по факту разглашения сведений о расположении Вооруженных Сил Украины. 

По данным следствия, мужчина по собственной инициативе начал "сливать" врагу информацию о ВСУ.  Чтобы собрать разведданные, злоумышленник выходил на местность, где скрыто фиксировал объекты военной инфраструктуры. Для конспирации обвиняемый постоянно менял сим-карты мобильных операторов.

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Кроме того, в начале полномасштабного вторжения злоумышленник хотел присоединиться к боевикам частной военной компании "Вагнер" и воевать против Украины.

Во время обысков у информатора РФ изъяли мобильный и несколько сим-карт с доказательствами противоправной деятельности. По ходатайству прокуроров его взяли под стражу без права внесения залога.



Темы: СБУОфис генпрокурора
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