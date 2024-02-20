15% українців хотіли б перевиборів президента – опитування

За результатами лютневого опитування, 15% українців вважають, що варто провести президентські вибори, при цьому – 69% українців переконані, що чинний глава держави Володимир Зеленський має залишатися на посаді до кінця воєнного стану.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-10 лютого

Дослівно: "Переважна більшість українців – 69% – вважають, що Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.

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Вважають, що варто провести вибори – 15% (з них 4% говорять про призупинення воєнного стану і 11% – за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану)".

Деталі: Також є 10%, які підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження і до обрання нового президента його повноваження буде виконувати голова Верховної Ради.

Дослідження тривало 5-10 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 202 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

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Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,4% − для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але вони вважають, що отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.