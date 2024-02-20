15% украинцев хотели бы перевыборов президента – опрос

По результатам февральского опроса, 15% украинцев считают, что стоит провести президентские выборы, при этом - 69% украинцев убеждены, что действующий глава государства Владимир Зеленский должен оставаться на посту до конца военного положения.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 5-10 февраля

Дословно: "Подавляющее большинство украинцев - 69% - считают, что Зеленский должен работать на посту президента до конца военного положения.

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Считают, что стоит провести выборы - 15% (из них 4% говорят о приостановлении военного положения и 11% - за внесение изменений в соответствующие законы и проведение выборов во время военного положения)".

Детали: Также есть 10%, которые поддерживают вариант, согласно которому в мае 2024 года Зеленский слагает свои полномочия и до избрания нового президента его полномочия будет выполнять председатель Верховной Рады.

Исследование проходило 5-10 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 202 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

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Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,4% − для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но они считают, что полученные результаты все равно позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.