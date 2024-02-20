У Польщі масово протестують фермери і блокують кордон з Україною

Польські аграрії розпочали акції протесту по всій території країни: вони блокують дороги і пункти пропуску на кордоні з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Повідомляється, що протести проходять у десятках місць по всій території Польщі − фермери виїхали на акцію зі своєю технікою і рухаються колонами уздовж доріг або перекривають їх. Подекуди до них приєдналися мисливці.

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Учасники протестів анонсували, що перекриють усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Наразі відомо, що заблокований КПП "Ягодин – Дорогуськ". За словами фермерів, вони не пропустять у напрямку України жодної вантажівки до 18 години. Повідомляється, що до них мають приєднатися фермери з ще кількох європейських країн.

Rolnicy protestujący w Dorohusku na Lubelszczyźnie zaostrzyli protest. Co najmniej do 18.00 nie będą przepuszczać ani jednej ciężarówki jadącej w kierunku granicy.



Relacje ze strajku generalnego rolników w @RMF24pl pic.twitter.com/Uun9hUOLYS ВІДЕО ДНЯ February 20, 2024

Станом на пізній вечір 19 лютого, довжина черги фур на в’їзд в Україну через цей КПП сягала 17 км, а зараз для деяких з них час очікування сягає 230 годин.

Twitter (X) журналіста RMF24 Michał Dobrołowicz

Також перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Одна з ключових вимог протестувальників – запровадити обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

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