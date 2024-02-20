У Польщі масово протестують фермери і блокують кордон з Україною
Польські аграрії розпочали акції протесту по всій території країни: вони блокують дороги і пункти пропуску на кордоні з Україною.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24
Деталі: Повідомляється, що протести проходять у десятках місць по всій території Польщі − фермери виїхали на акцію зі своєю технікою і рухаються колонами уздовж доріг або перекривають їх. Подекуди до них приєдналися мисливці.
Учасники протестів анонсували, що перекриють усі пункти пропуску на кордоні з Україною.
Наразі відомо, що заблокований КПП "Ягодин – Дорогуськ". За словами фермерів, вони не пропустять у напрямку України жодної вантажівки до 18 години. Повідомляється, що до них мають приєднатися фермери з ще кількох європейських країн.
Rolnicy protestujący w Dorohusku na Lubelszczyźnie zaostrzyli protest. Co najmniej do 18.00 nie będą przepuszczać ani jednej ciężarówki jadącej w kierunku granicy.
Relacje ze strajku generalnego rolników w @RMF24pl pic.twitter.com/Uun9hUOLYS— Michał Dobrołowicz (@MDobrolowicz) February 20, 2024ВІДЕО ДНЯ
Станом на пізній вечір 19 лютого, довжина черги фур на в’їзд в Україну через цей КПП сягала 17 км, а зараз для деяких з них час очікування сягає 230 годин.
Також перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".
Одна з ключових вимог протестувальників – запровадити обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України.
Передісторія:
- Польський міністр сільського господарства напередодні протесту звернувся до фермерів і запросив протестувальників до перемовин.
- МЗС України назвало неприпустимим блокування польсько-українського кордону і наголосило, що такі дії виглядають політизованими і мають серйозні наслідки для України.
- Також 20 лютого у Брюсселі з ініціативи української сторони зустрінеться Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції.