В Польше массово протестуют фермеры и блокируют границу с Украиной
Польские аграрии начали акции протеста по всей территории страны: они блокируют дороги и пункты пропуска на границе с Украиной.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24
Детали: Сообщается, что протесты проходят в десятках мест по всей территории Польши − фермеры выехали на акцию со своей техникой и движутся колоннами вдоль дорог или перекрывают их. Кое-где к ним присоединились охотники.
Участники протестов анонсировали, что перекроют все пункты пропуска на границе с Украиной.
Известно, что заблокирован КПП "Ягодин − Дорогуск". По словам фермеров, они не пропустят в направлении Украины ни одного грузовика до 18 часов. Сообщается, что к ним должны присоединиться фермеры из еще нескольких европейских стран.
Rolnicy protestujący w Dorohusku na Lubelszczyźnie zaostrzyli protest. Co najmniej do 18.00 nie będą przepuszczać ani jednej ciężarówki jadącej w kierunku granicy.
Relacje ze strajku generalnego rolników w @RMF24pl pic.twitter.com/Uun9hUOLYS— Michał Dobrołowicz (@MDobrolowicz) February 20, 2024ВИДЕО ДНЯ
По состоянию на поздний вечер 19 февраля, длина очереди фур на въезд в Украину через этот КПП достигала 17 км, а сейчас для некоторых из них время ожидания достигает 230 часов.
Также перекрыли пункт пропуска "Медика − Шегини".
Одно из ключевых требований протестующих − ввести ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.
Предыстория:
- Польский министр сельского хозяйства накануне протеста обратился к фермерам и пригласил протестующих к переговорам.
- МИД Украины назвал недопустимым блокирование польско-украинской границы и подчеркнул, что такие действия выглядят политизированными и имеют серьезные последствия для Украины.
- Также 20 февраля в Брюсселе по инициативе украинской стороны встретится Совместная координационная платформа по вопросам экспорта и транзита украинской агропродукции.