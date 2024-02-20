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В Польше массово протестуют фермеры и блокируют границу с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 12:36
В Польше массово протестуют фермеры и блокируют границу с Украиной
Фото c X Michał Dobrołowicz

Польские аграрии начали акции протеста по всей территории страны: они блокируют дороги и пункты пропуска на границе с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Сообщается, что протесты проходят в десятках мест по всей территории Польши − фермеры выехали на акцию со своей техникой и движутся колоннами вдоль дорог или перекрывают их. Кое-где к ним присоединились охотники.

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Участники протестов анонсировали, что перекроют все пункты пропуска на границе с Украиной.

Известно, что заблокирован КПП "Ягодин − Дорогуск". По словам фермеров, они не пропустят в направлении Украины ни одного грузовика до 18 часов. Сообщается, что к ним должны присоединиться фермеры из еще нескольких европейских стран.

По состоянию на поздний вечер 19 февраля, длина очереди фур на въезд в Украину через этот КПП достигала 17 км, а сейчас для некоторых из них время ожидания достигает 230 часов. 

 
Twitter (X) журналиста RMF24 Michał Dobrołowicz

Также перекрыли пункт пропуска "Медика − Шегини".

Одно из ключевых требований протестующих − ввести ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Предыстория:

  • Польский министр сельского хозяйства накануне протеста обратился к фермерам и пригласил протестующих к переговорам.
  • МИД Украины назвал недопустимым блокирование польско-украинской границы и подчеркнул, что такие действия выглядят политизированными и имеют серьезные последствия для Украины.
  • Также 20 февраля в Брюсселе по инициативе украинской стороны встретится Совместная координационная платформа по вопросам экспорта и транзита украинской агропродукции.

Темы: Польшамитингиграница
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