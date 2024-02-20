В Польше массово протестуют фермеры и блокируют границу с Украиной

Польские аграрии начали акции протеста по всей территории страны: они блокируют дороги и пункты пропуска на границе с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Сообщается, что протесты проходят в десятках мест по всей территории Польши − фермеры выехали на акцию со своей техникой и движутся колоннами вдоль дорог или перекрывают их. Кое-где к ним присоединились охотники.

Реклама:

Участники протестов анонсировали, что перекроют все пункты пропуска на границе с Украиной.

Известно, что заблокирован КПП "Ягодин − Дорогуск". По словам фермеров, они не пропустят в направлении Украины ни одного грузовика до 18 часов. Сообщается, что к ним должны присоединиться фермеры из еще нескольких европейских стран.

Rolnicy protestujący w Dorohusku na Lubelszczyźnie zaostrzyli protest. Co najmniej do 18.00 nie będą przepuszczać ani jednej ciężarówki jadącej w kierunku granicy.



Relacje ze strajku generalnego rolników w @RMF24pl pic.twitter.com/Uun9hUOLYS ВИДЕО ДНЯ February 20, 2024

По состоянию на поздний вечер 19 февраля, длина очереди фур на въезд в Украину через этот КПП достигала 17 км, а сейчас для некоторых из них время ожидания достигает 230 часов.

Twitter (X) журналиста RMF24 Michał Dobrołowicz

Также перекрыли пункт пропуска "Медика − Шегини".

Одно из ключевых требований протестующих − ввести ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Предыстория: