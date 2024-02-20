У готелі в Києві сталася стрілянина: поранено чоловіка
На столичному Печерську слідчі повідомили про підозру у вчиненні хуліганства чоловіку, який вчинив стрілянину.
Джерело: поліція Києва
Деталі: В одному з готелів чоловік дістав травматичний пістолет і вистрелив у бік потерпілого. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.
Правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків завдав удару іншому, а потім дістав зброю і здійснив постріл. Потерпілий отримав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу.
Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Львівщини, 1998 року народження. Експерти вилучили з місця події речові докази.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Затриманому повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.