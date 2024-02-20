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У готелі в Києві сталася стрілянина: поранено чоловіка

Валентина РоманенкоВівторок, 20 лютого 2024, 12:59
У готелі в Києві сталася стрілянина: поранено чоловіка
фото поліції

На столичному Печерську слідчі повідомили про підозру у вчиненні хуліганства чоловіку, який вчинив стрілянину.

Джерело: поліція Києва

Деталі: В одному з готелів чоловік дістав травматичний пістолет і вистрелив у бік потерпілого. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

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Правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків завдав удару іншому, а потім дістав зброю і здійснив постріл. Потерпілий отримав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу.

Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Львівщини, 1998 року народження. Експерти вилучили з місця події речові докази.

 

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Затриманому повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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Теми: Київполіція
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