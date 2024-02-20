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В отеле в Киеве произошла стрельба: ранен мужчина

Валентина РоманенкоВторник, 20 февраля 2024, 12:59
В отеле в Киеве произошла стрельба: ранен мужчина
фото полиции

На столичном Печерске следователи сообщили о подозрении в совершении хулиганства мужчине, который устроил стрельбу.

Источник: полиция Киева

Детали: В одном из отелей мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в сторону потерпевшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

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Правоохранители установили, что между двумя посетителями возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанес удар другому, а затем достал оружие и произвел выстрел. Пострадавший получил ранения, врачи на месте оказали ему медицинскую помощь.

Полицейские установили личность правонарушителя и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Львовщины, 1998 года рождения. Эксперты изъяли с места происшествия вещественные доказательства.

 

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Задержанному сообщено о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Темы: Киевполиция
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