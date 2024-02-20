У середу 21 лютого в Україні прогнозують хмарну, подекуди із дощем та мокрим снігом, погоду, температура повітря вдень переважно – 2-7° тепла.

Джерело: синоптик Наталя Діденко, Укргідрометцентр

Дослівно Укргідрометцентр: "Хмарно. В західних, північних, центральних та Харківській областях невеликі опади, переважно у вигляді дощу, в Карпатах та на північному сході країни - мокрого снігу; на решті території без істотних опадів.

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Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 10° тепла; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла".

Деталі: Діденко повідомляє, що 21 лютого дощ чи мокрий сніг – пройдуть на півночі, заході, торкнуться Харківщини, та Черкащини, Полтавщини, Вінниччини.

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На решті території України без істотних опадів.

У Києві в середу буде хмарно та вогко. Вночі близько нуля, вдень потепліє до +5 градусів.