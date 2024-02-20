В среду 21 февраля в Украине прогнозируют облачную, местами с дождем и мокрым снегом, погоду, температура воздуха днем преимущественно - 2-7° тепла.

Источник: синоптик Наталья Диденко, Укргидрометцентр

Дословно Укргидрометцентр: "Облачно. В западных, северных, центральных и Харьковской областях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в Карпатах и на северо-востоке страны - мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков.

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Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 10° тепла; в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла".

Детали: Диденко сообщает, что 21 февраля дождь или мокрый снег - пройдут на севере, западе, коснутся Харьковщины, и Черкасской, Полтавской, Винницкой областей.

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На остальной территории Украины без существенных осадков.

В Киеве в среду будет облачно и сыро. Ночью около нуля, днем потеплеет до +5 градусов.