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Росіяни вербують ув’язнених жінок для війни проти України – спротив

Альона Мазуренко Вівторок, 20 лютого 2024, 16:37
Росіяни вербують ув’язнених жінок для війни проти України – спротив

Російські окупанти почали вербувати жінок для війни проти України у виправних колоніях в різних регіонах Росії, за рік "служби" обіцяють – "помилування".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "За даними наших джерел у РФ активно проходить вербування ув’язнених жінок для участі у війні проти України.

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Зокрема, впродовж останніх місяців МО РФ проводить роботу з ув’язненими у жіночих виправних колоніях в різних регіонах РФ.

Під час таких візитів жінкам пропонують підписати контракт на рік. Їм пропонують в основному бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика.

При згоді на підписання контракту, передбачається проходження двомісячної програми навчання, після закінчення контракту – помилування".

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Деталі: Центр національного спротиву закликає передавати анонімну інформацію про розташування та пересування живої сили та техніки противника. Це допомагаєте силам оборони чинити спротив ворогу.

Теми: війнаРосіяокупація
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