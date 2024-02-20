Россияне вербуют заключенных женщин для войны против Украины – сопротивление

Российские оккупанты начали вербовать женщин для войны против Украины в исправительных колониях в разных регионах России, за год "службы" обещают - "помилование".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "По данным наших источников в РФ активно проходит вербовка заключенных женщин для участия в войне против Украины.

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В частности, в течение последних месяцев МО РФ проводит работу с заключенными в женских исправительных колониях в разных регионах РФ.

Во время таких визитов женщинам предлагают подписать контракт на год. Им предлагают в основном боевые должности, в частности снайпера и штурмовика.

При согласии на подписание контракта, предполагается прохождение двухмесячной программы обучения, после окончания контракта - помилование".

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Детали: Центр национального сопротивления призывает передавать анонимную информацию о расположении и передвижении живой силы и техники противника. Это помогаете силам обороны оказывать сопротивление врагу.