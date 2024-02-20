Генсек НАТО вказав на "дилему" в питанні постачання Україні літаків F-16

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не може назвати терміни надання Україні винищувачів F-16 і вказує на необхідність врахувати готовність пілотів до польотів на них.

Джерело: Єнс Столтенберг в інтерв’ю "Радіо Свобода" 20 лютого

Пряма мова: "Неможливо точно сказати, коли, тому що це дилема. Ми всі хочемо, щоб F-16 були там (в Україні – ред.) якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде сильнішим і кращим, що більш навчені та підготовлені пілоти. І не лише пілоти, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути в наявності…

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Маємо прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме будемо готові або коли союзники будуть готові почати надсилання й доставку F-16.

Чим швидше, тим краще. Водночас це має бути ефективна зброя з добре підготовленими пілотами, з хорошими обслуговувальними системами в наявності в момент, коли ми надамо цей механізм Україні".

Деталі: На уточнювальне запитання щодо того, чи супроводжуватимуться винищувачі обмеженнями не завдавати ударів по території Росії, Столтенберг зазначив, що це вирішувати союзникам, які постачають авіацію.

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Він пояснив, що є різні позиції з цього приводу.

Пряма мова: "У різних союзників – дещо різна політика щодо цього. Але загалом… це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за національним законодавством Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право".

Цьому передувало: 14 лютого пройшла чергова зустріч у форматі "Рамштайн", у ході якої партнери України звітували про просування щодо підготовки українських пілотів та передачі їй західних винищувачів.

За підсумками засідання український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами".

F-16 очікуються навесні, їхнє отримання в ці строки голова місії України при НАТО називала реалістичним.

Премʼєр Нідерландів Марк Рютте говорив, що винищувачі можуть бути доставлені "за графіком" і що буде не менш як 24 літаки.

Данія та Нідерланди були першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів. Також про це оголосили Норвегія та Бельгія.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має "повну перевагу в небі" на окупованих територіях.