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Генсек НАТО указал на "дилемму" в вопросе поставки Украине самолетов F-16

Елена РощинаВторник, 20 февраля 2024, 21:58
Генсек НАТО указал на дилемму в вопросе поставки Украине самолетов F-16
Йенс Столтенберг, фото Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может назвать сроки предоставления Украине истребителей F-16 и указывает на необходимость учесть готовность пилотов к полетам на них. 

Источник: Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода" 20 февраля

Прямая речь: "Невозможно точно сказать, когда, потому что это дилемма. Мы все хотим, чтобы F-16 были там (в Украине – ред.) как можно раньше. При этом, конечно, эффект от F-16 будет сильнее и лучше, чем более обучены и подготовлены пилоты. И не только пилоты, но и техническое обслуживание, персонал и все системы поддержки, которые должны быть в наличии...

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Мы должны прислушиваться к военным экспертам относительно того, когда именно будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. 

Чем быстрее, тем лучше. В то же время, это должно быть эффективное оружие с хорошо подготовленными пилотами, с хорошими обслуживающими системами в наличии в момент, когда мы предоставим этот механизм Украине".

Детали: На уточняющий вопрос о том, будут ли сопровождаться истребители ограничениями не наносить удары по территории России, Столтенберг отметил, что это решать союзникам, которые поставляют авиацию.

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Он пояснил, что есть разные позиции по этому поводу.

Прямая речь: "У разных союзников – несколько разная политика в этом отношении. Но в целом... это вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А по национальному законодательству Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям – российским военным целям за пределами Украины. Это международное право".

Этому предшествовало: 14 февраля прошла очередная встреча в формате "Рамштайн", в ходе которой партнеры Украины отчитывались о продвижении по подготовке украинских пилотов и передаче ей западных истребителей.

По итогам заседания украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что "все идет по графику в рамках всех договоренностей с партнерами". 

F-16 ожидаются весной, их получение в эти сроки глава миссии Украины при НАТО называла реалистичным. 

Премьер Нидерландов Марк Рютте говорил, что истребители могут быть доставлены "по графику" и что будет не менее 24 самолетов.

Дания и Нидерланды были первыми странами, которые пообещали передать Украине истребители F-16, но это произойдет после завершения обучения украинских пилотов. Также об этом объявили Норвегия и Бельгия.

Власти Украины неоднократно заявляли, что появление западных истребителей в Украине может изменить ситуацию на поле боя, так как Россия имеет полное преимущество в небе на оккупированных территориях.

Темы: истребителиНАТО
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