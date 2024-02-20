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Bloomberg: США сказали союзникам, що РФ може запустити ядерну зброю в космос до кінця року

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 20 лютого 2024, 23:09
Bloomberg: США сказали союзникам, що РФ може запустити ядерну зброю в космос до кінця року
Фото - Getty Images

Сполучені Штати повідомили союзним державам, що ядерна протисупутникова зброя, яку, за даними розвідки, розробляє Росія, може бути запущена в космос із ядерною боєголовкою чи без уже цього року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників

Деталі: Дані США, з якими ознайомились джерела Bloomberg, підтверджують попередні повідомлення ЗМІ, що Росія розробляє космічний потенціал для виведення з ладу супутників за допомогою ядерної зброї.

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Згідно з оцінками експертів, на які посилається видання, Росія не планує застосовувати цю орбітальну зброю, але існує ризик аварії – в результаті якої ядерний вибух потенційно може уразити близько третини супутників і завдати шкоди системам зв'язку на Землі.

Космічна загроза РФ може стати темою обговорення міністрів закордонних справ "Групи семи" у квітні, додає Bloomberg.

Офіційно США повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу. Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.

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CNN із посиланням на джерела повідомив, що Росія, ймовірно, розробляє ядерну космічну зброю, здатну створювати енергетичну хвилю й виводити з ладу значну кількість супутників.

Москва вбачає у заявах США про загрозу нацбезпеці спробу переконати республіканців у Конгресі схвалити проєкт з допомогою для України.

Теми: СШАядерна зброяРосіякосмос
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