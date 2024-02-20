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Bloomberg: США сказали союзникам, что РФ может запустить ядерное оружие в космос до конца года

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 23:09
Bloomberg: США сказали союзникам, что РФ может запустить ядерное оружие в космос до конца года
Фото - Getty Images

Соединенные Штаты сообщили союзным государствам, что ядерное противоспутниковое оружие, которое, по данным разведки, разрабатывает Россия, может быть запущено в космос с ядерной боеголовкой или без уже в этом году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников

Источник: Данные США, с которыми ознакомились источники Bloomberg, подтверждают предыдущие сообщения СМИ, что Россия разрабатывает космический потенциал для вывода из строя спутников с помощью ядерного оружия.

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Согласно оценкам экспертов, на которые ссылается издание, Россия не планирует применять это орбитальное оружие, но существует риск аварии – в результате которой ядерный взрыв потенциально может поразить около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле.

Космическая угроза РФ может стать темой обсуждения министров иностранных дел "Группы семи" в апреле, добавляет Bloomberg.

Официально США сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу. Позже источники сообщили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников.

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CNN со ссылкой на источники сообщил, что Россия, вероятно, разрабатывает ядерное космическое оружие, способное создавать энергетическую волну и выводить из строя значительное количество спутников.

Москва видит в заявлениях США об угрозе нацбезопасности попытку убедить республиканцев в Конгрессе одобрить проект с помощью для Украины.

Темы: СШАядерное оружиеРосcиякосмос
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