SpaceX запустила новий супутник зв’язку
Середа, 21 лютого 2024, 03:58
Компанія SpaceX заявила, що успішно вивела на орбіту індонезійський супутник Merah Putih 2.
Джерело: SpaceX
Деталі: Ракету-носій Falcon 9 було запущено із 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.
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Приблизно через 34 хвилини супутник був виведений на геоперехідну орбіту.
Це був 17-й запуск ракети-носія, що підтримує цю місію.
За даними компанії, супутник вагою 4000 кілограмів надаватиме швидкий Інтернет для клієнтів в Індонезії приблизно 15 років.
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Ним керуватиме державна індонезійська телекомунікаційна компанія Telkomsat.