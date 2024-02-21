SpaceX запустила новий супутник зв’язку

під час запуску нового супутника, скриншот відео

Компанія SpaceX заявила, що успішно вивела на орбіту індонезійський супутник Merah Putih 2.

Джерело: SpaceX

Деталі: Ракету-носій Falcon 9 було запущено із 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

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Приблизно через 34 хвилини супутник був виведений на геоперехідну орбіту.

Це був 17-й запуск ракети-носія, що підтримує цю місію.

За даними компанії, супутник вагою 4000 кілограмів надаватиме швидкий Інтернет для клієнтів в Індонезії приблизно 15 років.

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Ним керуватиме державна індонезійська телекомунікаційна компанія Telkomsat.