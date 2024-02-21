SpaceX запустила новый спутник связи

во время запуска нового спутника, скриншот видео

Компания SpaceX заявила, что успешно вывела на орбиту индонезийский спутник Merah Putih 2.

Источник: SpaceX

Детали: Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

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Примерно через 34 минуты спутник был выведен на геопереходную орбиту.

Это был 17-й запуск ракеты-носителя, поддерживающей эту миссию.

По данным компании, спутник весом 4000 килограммов будет предоставлять быстрый Интернет для клиентов в Индонезии примерно 15 лет.

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Им будет управлять государственная индонезийская телекоммуникационная компания Telkomsat.