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SpaceX запустила новый спутник связи

Ольга ГлущенкоСреда, 21 февраля 2024, 03:58
SpaceX запустила новый спутник связи
во время запуска нового спутника, скриншот видео

Компания SpaceX заявила, что успешно вывела на орбиту индонезийский спутник Merah Putih 2.

Источник: SpaceX

Детали: Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

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Примерно через 34 минуты спутник был выведен на геопереходную орбиту.

Это был 17-й запуск ракеты-носителя, поддерживающей эту миссию.

По данным компании, спутник весом 4000 килограммов будет предоставлять быстрый Интернет для клиентов в Индонезии примерно 15 лет.

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Им будет управлять государственная индонезийская телекоммуникационная компания Telkomsat.

Темы: космосинтернет
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