SpaceX запустила новый спутник связи
Среда, 21 февраля 2024, 03:58
Компания SpaceX заявила, что успешно вывела на орбиту индонезийский спутник Merah Putih 2.
Источник: SpaceX
Детали: Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
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Примерно через 34 минуты спутник был выведен на геопереходную орбиту.
Это был 17-й запуск ракеты-носителя, поддерживающей эту миссию.
По данным компании, спутник весом 4000 килограммов будет предоставлять быстрый Интернет для клиентов в Индонезии примерно 15 лет.
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Им будет управлять государственная индонезийская телекоммуникационная компания Telkomsat.