Перша група українських пілотів завершить навчання на F-16 до літа – ЗМІ

Перші чотири українські пілоти завершать навчання на винищувачах F-16 до літа.

Джерело: CNN із посиланням на Національну гвардію Арізони

Деталі: Пілоти розпочали підготовку в середині жовтня на базі 162-го винищувального полку в Тусоні, штат Арізона. Пентагон заявив, що процес підготовки триватиме кілька місяців.

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За словами капітана Еріна Ханнігана, речника Національної гвардії Арізони, друга група з чотирьох пілотів розпочала підготовку в січні, а третя група з чотирьох пілотів наразі проходить навчання з англійської мови, необхідного для керування американським винищувачем четвертого покоління.

Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежить від ходу програми.

Нагадаємо: 14 лютого пройшла чергова зустріч у форматі "Рамштайн", у ході якої партнери України звітували про просування щодо підготовки українських пілотів та передачі їй західних винищувачів.

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За підсумками засідання український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами".

F-16 очікуються навесні, їхнє отримання в ці строки голова місії України при НАТО називала реалістичним.

Премʼєр Нідерландів Марк Рютте говорив, що винищувачі можуть бути доставлені "за графіком" і що буде не менш як 24 літаки.

Данія та Нідерланди були першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів. Також про це оголосили Норвегія та Бельгія.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має "повну перевагу в небі" на окупованих територіях.