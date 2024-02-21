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Первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 до лета – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 21 февраля 2024, 05:52
Первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 до лета – СМИ
F-16, фото Getty Images

Первые четыре украинских пилота завершат обучение на истребителях F-16 до лета.

Источник: CNN со ссылкой на Национальную гвардию Аризоны

Детали: Пилоты начали подготовку в середине октября на базе 162-го истребительного полка в Тусоне, штат Аризона. Пентагон заявил, что процесс подготовки продлится несколько месяцев.

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По словам капитана Эрина Ханнигана, представителя Национальной гвардии Аризоны, вторая группа из четырех пилотов начала подготовку в январе, а третья группа из четырех пилотов в настоящее время проходит обучение по английскому языку, необходимого для управления американским истребителем четвертого поколения.

Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от хода программы.

Напомним: 14 февраля прошла очередная встреча в формате "Рамштайн", в ходе которой партнеры Украины отчитывались о продвижении по подготовке украинских пилотов и передаче ей западных истребителей.

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По итогам заседания украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что "все идет по графику в рамках всех договоренностей с партнерами".

F-16 ожидаются весной, их получение в эти сроки глава миссии Украины при НАТО называла реалистичным.

Премьер Нидерландов Марк Рютте говорил, что истребители могут быть доставлены "по графику" и что будет не менее 24 самолетов.

Дания и Нидерланды были первыми странами, которые пообещали передать Украине истребители F-16, но это произойдет после завершения обучения украинских пилотов. Также об этом объявили Норвегия и Бельгия.

Власти Украины неоднократно заявляли, что появление западных истребителей в Украине может изменить ситуацию на поле боя, так как Россия имеет полное преимущество в небе на оккупированных территориях.

Темы: авиавойнаСША
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