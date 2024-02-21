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Українці вважають США та Польщу дружніми країнами, але відсоток падає – опитування

Валентина РоманенкоСереда, 21 лютого 2024, 11:05
Українці вважають США та Польщу дружніми країнами, але відсоток падає – опитування
ілюстративне фото Getty Images

Польща залишається дружньою країною для більшості українців, однак позитивна оцінка зменшилася з 94% до 79% порівняно з 2023 роком.

Джерело: результати соціологічного опитування групи "Рейтинг"

Деталі: Як свідчить дослідження думки українців, з 79% до 33% знизилася частка тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою.

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Хоча для більшості українців Сполучені Штати продовжують сприйматися дружньою країною, однак також з 61% у червні до 35% наразі знизилася частка тих, хто говорить про однозначну дружність США, й натомість обирає варіант "скоріше дружня".

Загалом більшість вважає дружніми до України США і Великобританію (по 81%), Німеччину (80%), Польщу і Литву (по 79%), Канаду (78%), Францію (70%), Японію (55%). 

Абсолютна більшість українців вважає ворожими країнами Росію (97%), Білорусь (90%) та Іран (75%).

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Довідково: Соцопитування проводилось 10-11 лютого 2024 р. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера соціологи опитали 1000 респондентів віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Теми: соціологія
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