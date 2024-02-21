Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос

Польша остается дружественной страной для большинства украинцев, однако положительная оценка уменьшилась с 94% до 79% по сравнению с 2023 годом.

Источник: результаты социологического опроса группы "Рейтинг"

Детали: Как свидетельствует исследование мнения украинцев, с 79% до 33% снизилась доля тех, кто считает Польшу однозначно дружественной.

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Хотя для большинства украинцев Соединенные Штаты продолжают восприниматься дружественной страной, однако также с 61% в июне до 35% пока снизилась доля тех, кто говорит об однозначной дружественности США, и вместо этого выбирает вариант "скорее дружественная".

В целом большинство считает дружественными к Украине США и Великобританию (по 81%), Германию (80%), Польшу и Литву (по 79%), Канаду (78%), Францию (70%), Японию (55%).

Абсолютное большинство украинцев считает враждебными странами Россию (97%), Беларусь (90%) и Иран (75%).

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Справка: Соцопрос проводился 10-11 февраля 2024 г. Методом телефонных интервью с использованием компьютера социологи опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.