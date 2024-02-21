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КМІС: Трохи зменшилась кількість людей, які вірять в повну деокупацію України

Ірина БалачукСереда, 21 лютого 2024, 11:08
КМІС: Трохи зменшилась кількість людей, які вірять в повну деокупацію України
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Станом на лютий кількість українців, які вважають реалістичним сценарій повного відновлення територіальної цілісності дещо зменшилася порівняно з травнем 2022 року, але нині все одно переважна більшість опитаних вірять, що війна закінчиться поверненням до кордонів 1991 року.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-10 лютого

Дослівно соціологи: "Порівняно з травнем 2022 року стало трохи менше тих, хто вважає реалістичним сценарій повного відновлення територіальної цілісності, але все одно наразі переважна більшість українців − 65% − вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом (у травні 2022 року вірили у відновленні цілісності – 71%)". 

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Інфографіка КМІС

Деталі: Зокрема, 14% опитаних вірять, що бойові дії перенесуться на територію Росії.

Водночас з 25% у травні 2022 року до 32% у лютому 2024 року стало більше тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати.

З цих 32% найбільше (19%) тих, хто вважає, що війна завершиться втриманням територій, які контролюються зараз. Соціологи пояснюють, що у травні 2022 року таких було 6%, але з травня 2022 року Україна визволила значу частину територій, тобто у 2024 році респонденти відповідали в умовах ситуації на полі боя, яка суттєво відмінна, від ситуації у травні 2022 року. 

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Ще 9% вірять у визволення всіх територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року. Решта 4% говорять про визволення всіх територій разом із Донбасом, але без Криму.  

 
Інфографіка КМІС

Дослідження тривало 5-10 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 202 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,4% − для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але вони вважають, що отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теми: деокупаціясоціологія
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