КМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины

По состоянию на февраль количество украинцев, которые считают реалистичным сценарий полного восстановления территориальной целостности немного уменьшилось, по сравнению с маем 2022 года, но сейчас все равно подавляющее большинство опрошенных верят, что война закончится возвращением к границам 1991 года.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 5-10 февраля

Дословно социологи: "По сравнению с маем 2022 года, стало немного меньше тех, кто считает реалистичным сценарий полного восстановления территориальной целостности, но все равно сейчас подавляющее большинство украинцев − 65% − верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым (в мае 2022 года верили в восстановлении целостности − 71%)".

Реклама:

Инфографика КМИС

Детали: В частности, 14% опрошенных верят, что боевые действия перенесутся на территорию России.

В то же время с 25% в мае 2022 года до 32% в феврале 2024 года стало больше тех, кто допускает, что в результате войны могут быть определенные потери.

Из этих 32% больше всего (19%) тех, кто считает, что война завершится удержанием территорий, которые контролируются сейчас. Социологи объясняют, что в мае 2022 года таких было 6%, но с мая 2022 года Украина освободила значительную часть территорий, то есть в 2024 году респонденты отвечали в условиях ситуации на поле боя, которая существенно отличается от ситуации в мае 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

Еще 9% верят в освобождение всех территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля 2022 года. Остальные 4% говорят об освобождении всех территорий вместе с Донбассом, но без Крыма.

Инфографика КМИС

Исследование проходило 5-10 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 202 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,4% − для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но они считают, что полученные результаты все равно позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.