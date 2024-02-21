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Китай та Угорщина стали недружніми для українців – соцопитування

Валентина РоманенкоСереда, 21 лютого 2024, 11:32
Китай та Угорщина стали недружніми для українців – соцопитування
ілюстративне фото Getty Images

Китай та Угорщина перейшли в категорію скоріше недружніх країн для громадян України.

Джерело: результати соціологічного опитування групи "Рейтинг"

Деталі: 58% опитаних соціологами українців вважають ворожим Китай, і 52% - Угорщину.

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Раніше ці дві держави сприймалися більш нейтрально: Китай у червні 2023 вважали ворожою країною 34% опитаних, а 52% – нейтральною, а Угорщину вважали раніше ворожою країною 42% опитаних, ще 26% – нейтральною.

Нейтрально-дружнім вважають Ізраїль: 44% респондентів оцінили країну як нейтральну, 38% – дружню. Туреччину українці розглядають більше як нейтральну країну (51%). Водночас, порівняно з червнем 2023 з 40% до 30% знизилася поширеність думки, що Туреччина є дружньою країною.

Довідково: Соцопитування проводилось 10-11 лютого 2024 р. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера соціологи опитали 1000 респондентів віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

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Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Теми: соціологія
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