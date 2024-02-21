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Китай и Венгрия стали недружественными для украинцев – соцопрос

Валентина РоманенкоСреда, 21 февраля 2024, 11:32
Китай и Венгрия стали недружественными для украинцев – соцопрос
иллюстративное фото Getty Images

Китай и Венгрия перешли в категорию скорее недружественных стран для граждан Украины.

Источник: результаты социологического опроса группы "Рейтинг"

Детали: 58% опрошенных социологами украинцев считают враждебным Китай, и 52% - Венгрию.

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Ранее эти два государства воспринимались более нейтрально: Китай в июне 2023 года считали враждебной страной 34% опрошенных, а 52% - нейтральной, а Венгрию считали ранее враждебной страной 42% опрошенных, еще 26% - нейтральной.

Нейтрально-дружественным считают Израиль: 44% респондентов оценили страну как нейтральную, 38% - дружественную. Турцию украинцы рассматривают больше как нейтральную страну (51%). В то же время, по сравнению с июнем 2023 года с 40% до 30% снизилась распространенность мнения, что Турция является дружественной страной.

Справка: Соцопрос проводился 10-11 февраля 2024 г. Методом телефонных интервью с использованием компьютера социологи опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

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Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Темы: социология
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