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По всій Україні лунала повітряна тривога: МіГи літали годину

Валентина РоманенкоСереда, 21 лютого 2024, 12:15
По всій Україні лунала повітряна тривога: МіГи літали годину
МіГ-31К ілюстративне фото Getty Images

Вдень 21 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії потенційних носіїв аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала трохи більше години.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в соцмережах

Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека!

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Зафіксовано зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

Оновлено: О 12.24 з'явилося повідомлення про зліт ще одного МіГ-31К з Саваслейки.

ВІДЕО ДНЯ

О 13.21 Повітряні сили сповістили про відбій загрози по МіГах.

Теми: повітряна тривога
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