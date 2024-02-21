По всій Україні лунала повітряна тривога: МіГи літали годину
Середа, 21 лютого 2024, 12:15
Вдень 21 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії потенційних носіїв аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала трохи більше години.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в соцмережах
Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека!
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Зафіксовано зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".
Оновлено: О 12.24 з'явилося повідомлення про зліт ще одного МіГ-31К з Саваслейки.
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