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По всей Украине объявлялась воздушная тревога: МиГи летали час

Валентина РоманенкоСреда, 21 февраля 2024, 12:15
По всей Украине объявлялась воздушная тревога: МиГи летали час
МиГ-31К иллюстративное фото Getty Images

Днем 21 февраля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России потенциальных носителей аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась чуть больше часа.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях

Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность!

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Зафиксирован взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".

Обновлено: В 12.24 появилось сообщение о взлете еще одного МиГ-31К с Саваслейки.

ВИДЕО ДНЯ

В 13.21 Воздушные силы известили об отбое угрозы по МиГам.

Темы: воздушная тревога
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