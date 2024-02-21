По всей Украине объявлялась воздушная тревога: МиГи летали час
Среда, 21 февраля 2024, 12:15
Днем 21 февраля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России потенциальных носителей аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась чуть больше часа.
Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях
Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность!
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Зафиксирован взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".
Обновлено: В 12.24 появилось сообщение о взлете еще одного МиГ-31К с Саваслейки.
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В 13.21 Воздушные силы известили об отбое угрозы по МиГам.