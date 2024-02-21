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Угорщині не вдалося зняти санкції ЄС з трьох російських олігархів – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 12:22
Угорщині не вдалося зняти санкції ЄС з трьох російських олігархів – ЗМІ
Фото: Getty Images

Постійні представники ЄС схвалили продовження поточних санкцій проти Росії і Білорусі на пів року, не підтримавши спробу Угорщини виключити зі списків імена трьох російських олігархів, зокрема, Алішера Усманова, В’ячеслава Кантора та Дмитрія Мазепіна.

Джерело: редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Посли ЄС також домовилися про продовження санкцій проти понад 1900 російських і білоруських фізичних та юридичних осіб ще на 6 місяців".

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Деталі: За даними журналіста, Угорщина хотіла виключити зі списку російських олігархів Алішера Усманова, В’ячеслава Кантора та Дмитрія Мазепіна-молодшого, але знову зазнала невдачі.

Що було раніше:

  • На початку лютого, Суд ЄС постановив, що російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов та ексвіцепрем’єр РФ Ігор Шувалов залишаться у списку санкцій Європейського Союзу.
  • Постійні представники ЄС у середу також дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну.

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Теми: УгорщинасанкціїолігархиРосія
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