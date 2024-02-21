Венгрии не удалось снять санкции ЕС с трех российских олигархов - СМИ

Постоянные представители ЕС одобрили продление текущих санкций против России и Беларуси на полгода, не поддержав попытку Венгрии исключить из списков имена трех российских олигархов, в частности, Алишера Усманова, Вячеслава Кантора и Дмитрия Мазепина.

Источник: редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Послы ЕС также договорились о продлении санкций против более 1900 российских и белорусских физических и юридических лиц еще на 6 месяцев".

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Детали: По данным журналиста, Венгрия хотела исключить из списка российских олигархов Алишера Усманова, Вячеслава Кантора и Дмитрия Мазепина-младшего, но снова потерпела неудачу.

Что предшествовало:

В начале февраля, Суд ЕС постановил, что российско-узбекский металлургический и телекоммуникационный магнат Алишер Усманов и экс-премьер РФ Игорь Шувалов останутся в санкционном списке Европейского Союза.

Постоянные представители ЕС в среду также дали согласие на одобрение 13-го пакета санкций против России, который должен быть окончательно утвержден до второй годовщины российского вторжения в Украину.