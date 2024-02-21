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У четвер в Україні, крім південних областей, очікується дощ і мокрий сніг

"Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 12:39
У четвер в Україні, крім південних областей, очікується дощ і мокрий сніг
Фото: Getty Images

22 лютого у східних областях України та в Карпатах очікується невеликий мокрий сніг. На решті території невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, лише в південних областях без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: На південному заході країни вночі та вранці місцями туман, на північному сході  - подекуди ожеледиця.Температура у четвер на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині протягом доби до плюс 11°, на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

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У Києві в четвер уночі невеликий дощ і мокрий сніг, удень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.

 
СКРИНШОТ З METEO.GOV.UA

23-24 лютого без опадів, лише в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ, на високогір'ї з мокрим снігом; температура вночі 0-6° тепла, вдень 7-12°, на південному заході країни до 16°, у східних областях вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

У столиці без опадів. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

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Теми: погода
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