В четверг в Украине, кроме южных областей, ожидается дождь и мокрый снег

22 февраля в восточных областях Украины и в Карпатах ожидается небольшой мокрый снег. На остальной территории небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, лишь в южных областях без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: На юго-западе страны ночью и утром местами туман, на северо-востоке - местами гололедица. Температура в четверг на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской и Николаевской областях в течение суток до плюс 11°, на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

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В Киеве в четверг ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8°.

СКРИНШОТ С METEO.GOV.UA

23-24 февраля без осадков, лишь в Карпатском регионе местами небольшой дождь, на высокогорье с мокрым снегом; температура ночью 0-6° тепла, днем 7-12°, на юго-западе страны до 16°, в восточных областях ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

В столице без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

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