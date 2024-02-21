Опитування: лише 10% європейців вірять, що Україна переможе Росію у війні

Підтримка України серед європейців залишається широкою, але майже через два роки після повномасштабного вторгнення лише 10% вірять, що вона може перемогти Росію, свідчать результати опитування YouGov.

Джерело: опитування YouGov для більш широкого дослідження "Війни і вибори: Як європейські лідери можуть зберегти громадську підтримку України", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: Січневе опитування в 12 країнах-членах ЄС, включаючи Францію, Німеччину, Угорщину, Італію, Нідерланди, Польщу, Іспанію та Швецію, показало, що зупинка контрнаступу України, зростаючі побоювання щодо зміни політики США та перспектива другого президентського терміну Дональда Трампа підживлюють песимістичні настрої щодо результату війни.

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Опитування виявило, що лише один з 10 європейців у 12 опитаних країнах вірив у перемогу України на полі бою, тоді як вдвічі більше (20%) прогнозували перемогу Росії. Навіть у найбільш оптимістично налаштованих країнах-членах ЄС – Польщі, Швеції та Португалії – менше ніж кожен п'ятий (17%) вірив у перемогу Києва.

У всіх країнах, як показало опитування, найпоширенішою думкою, яку поділяли в середньому 37% респондентів, було те, що війна закінчиться компромісним врегулюванням – хоча деякі країни були більш схильні до такого результату, ніж інші.

У Швеції (50%), Португалії (48%) та Польщі (47%) респонденти були більш схильні вважати, що Європа повинна допомогти Україні дати відсіч, тоді як в Угорщині (64%), Греції (59%), Італії (52%) та Австрії (49%) вони віддавали перевагу тиску на Київ, щоб він погодився на врегулювання. У Франції, Німеччині, Нідерландах та Іспанії думки розділилися більш рівномірно.

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Опитування показало, що багато європейців все частіше вважають, що війна Росії проти України безпосередньо стосується їх самих. 33% заявили, що вона має більший вплив на їхню країну – і на Європу (29%) – ніж війна на Близькому Сході (порівняно з 5%, які сказали протилежне).

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