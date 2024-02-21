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Опрос: только 10% европейцев верят, что Украина победит Россию в войне

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 12:42
Опрос: только 10% европейцев верят, что Украина победит Россию в войне
Фото: Getty Images

Поддержка Украины среди европейцев остается широкой, но почти через два года после полномасштабного вторжения только 10% верят, что она может победить Россию, свидетельствуют результаты опроса YouGov.

Источник: опрос YouGov для более широкого исследования "Войны и выборы: Как европейские лидеры могут сохранить общественную поддержку Украины", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Январский опрос в 12 странах-членах ЕС, включая Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Польшу, Испанию и Швецию, показал, что остановка контрнаступления Украины, растущие опасения относительно изменения политики США и перспектива второго президентского срока Дональда Трампа подпитывают пессимистические настроения относительно исхода войны.

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Опрос показал, что только один из 10 европейцев в 12 опрошенных странах верил в победу Украины на поле боя, тогда как вдвое больше (20%) прогнозировали победу России. Даже в наиболее оптимистично настроенных странах-членах ЕС - Польше, Швеции и Португалии - менее чем каждый пятый (17%) верил в победу Киева.

Во всех странах, как показал опрос, самым распространенным мнением, которое разделяли в среднем 37% респондентов, было то, что война закончится компромиссным урегулированием – хотя некоторые страны были более склонны к такому исходу, чем другие.

В Швеции (50%), Португалии (48%) и Польше (47%) респонденты были более склонны считать, что Европа должна помочь Украине дать отпор, тогда как в Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Австрии (49%) они предпочитали давление на Киев, чтобы он согласился на урегулирование. Во Франции, Германии, Нидерландах и Испании мнения разделились более равномерно.

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Опрос показал, что многие европейцы все чаще считают, что война России против Украины напрямую касается их самих. 33% заявили, что она имеет большее влияние на их страну – и на Европу (29%), – чем война на Ближнем Востоке (по сравнению с 5%, которые сказали обратное).

Что предшествовало:

  • Опрос, проведенный перед Мюнхенской конференцией по безопасности, показал более низкое восприятие войны России против Украины как большой угрозы для мира по сравнению с прошлогодними результатами.
  • Другой опрос показал, что Великобритания и Соединенные Штаты занимают первое место по восприятию украинцев как "дружественных" стран, но по рейтингу "однозначно дружественных" стран тройкой лидеров стали Литва, Великобритания и Канада.

Темы: ЕСУкраинавойнаопрос
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