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Ігнат: Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі

Валентина РоманенкоСереда, 21 лютого 2024, 13:19
Ігнат: Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі
F-16. ілюстративне фото Getty Images

У Повітряних силах, кажуть, що достеменно – коли саме Україна отримає винищувачі F-16 – не знає ніхто, але їх очікують якомога швидше.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Пілоти перенавчаються, інфраструктура адаптується, робляться якісь тимчасові укриття, злітно-посадкова смуга десь удосконалюється. Ми не можемо в умовах війни капітально будувати під F-16 інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, але літаки й так можуть злітати з того, що у нас є. Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше.

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Хочу наголосити, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі. І всі так чекають, ніби прийдуть літаки і все – перемога. Ви ж розумієте, що спочатку прибуде невелика група пілотів, починатимуть працювати в небі, звичайно, Росія буде на це реагувати відповідно. Але процес підготовки пілотів і збільшення їх в Україні буде йти поступово".

Деталі: Офіцер наголосив, що Україні не дадуть одразу 40, 70 чи 120 літаків. До того ж, даватимуть не найновіші модифікації. Водночас процес іде, льотчики вже літають, виконують польоти в небі з інструкторами, запевнив Ігнат. І все це – також у прискореному порядку.

Пряма мова: "Українські пілоти мають повністю освоїти техніку, керувати самостійно, без інструкторів. Проводяться тренувальні польоти. Вони вивчають тактичні прийоми для того, щоб перш за все здійснювати польоти з перехоплення повітряних цілей. Це багатоцільовий літак, тому надалі треба відпрацьовувати завдання ударів і по наземних, і по надводних цілях. Тому наші пілоти роблять це в екстреному порядку, як я сказав – у пришвидшеному, тому що взагалі курс перепідготовки має тривати 2 роки. А ми робимо це значно швидше.

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У нас є чіткий план дій, відповідно до нього йдуть навчання пілотів, інженерів".

Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУ
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