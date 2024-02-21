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Игнат: Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это не делала ни одна страна

Валентина РоманенкоСреда, 21 февраля 2024, 13:19
Игнат: Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это не делала ни одна страна
F-16. иллюстративное фото Getty Images

В Воздушных силах, говорят, что точно - когда именно Украина получит истребители F-16 - не знает никто, но их ожидают как можно скорее.

Источник: пспикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Пилоты переучиваются, инфраструктура адаптируется, делаются какие-то временные укрытия, взлетно-посадочная полоса где-то совершенствуется. Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут взлетать с того, что у нас есть. Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее.

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Хочу подчеркнуть, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это не делала ни одна страна в мире. И все так ждут, будто придут самолеты и все - победа. Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, будут начинать работать в небе, конечно, Россия будет на это реагировать соответственно. Но процесс подготовки пилотов и увеличение их в Украине будет идти постепенно".

Детали: Офицер отметил, что Украине не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов. К тому же, будут давать не самые новые модификации. В то же время процесс идет, летчики уже летают, выполняют полеты в небе с инструкторами, заверил Игнат. И все это - также в ускоренном порядке.

Прямая речь: "Украинские пилоты должны полностью освоить технику, управлять самостоятельно, без инструкторов. Проводятся тренировочные полеты. Они изучают тактические приемы для того, чтобы прежде всего осуществлять полеты по перехвату воздушных целей. Это многоцелевой самолет, поэтому в дальнейшем надо отрабатывать задачи ударов и по наземным, и по надводным целям. Поэтому наши пилоты делают это в экстренном порядке, как я сказал - в ускоренном, потому что вообще курс переподготовки должен длиться 2 года. А мы делаем это значительно быстрее.

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У нас есть четкий план действий, в соответствии с ним идет обучение пилотов, инженеров".

Темы: истребителиВоздушные силы ВСУ
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