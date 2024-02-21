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Зеленський про блокаду кордону з Польщею: Наступні кроки будуть дуже швидко

Альона Мазуренко Середа, 21 лютого 2024, 13:30
Зеленський про блокаду кордону з Польщею: Наступні кроки будуть дуже швидко
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів селектор, де обговорили блокування на польському кордоні і заслухали головкома та міністра оборони щодо ситуації на фронті.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Провів селектор. Окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні.

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З урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським – детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко...

Фронт. Детальна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання: боєприпаси, зброя, системи РЕБ, дрони. Детальна доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки".

Деталі: Зеленський додав, що лібералізація торгівлі з ЄС має тривати, і висловив подяку чіткій позиції Єврокомісії. 

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Також на селекторі обговорили ситуацію в регіонах: ліквідацію наслідків російських ударів, допомогу людям, подальшу розбудову багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях.

Теми: ЗеленськийкордонПольща
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