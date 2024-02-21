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Зеленский о блокаде границы с Польшей: Следующие шаги будут очень быстро

Алена МазуренкоСреда, 21 февраля 2024, 13:30
Зеленский о блокаде границы с Польшей: Следующие шаги будут очень быстро
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел селектор, где обсудили блокирование на польской границе и заслушали главкома и министра обороны по ситуации на фронте.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Провел селектор. Кроме ежедневных тем, - блокирование на польской границе.

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С чиновниками - вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским - подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро...

Фронт. Детальный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Детальный доклад главкома Александра Сырского о ситуации по направлениям. Сводка ГУР МО и Службы внешней разведки".

Детали: Зеленский добавил, что либерализация торговли с ЕС должна продолжаться, и выразил благодарность четкой позиции Еврокомиссии.

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Также на селекторе обсудили ситуацию в регионах: ликвидацию последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.

Темы: ЗеленскийграницаПольша
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